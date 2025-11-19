Elezioni regionali Carmela Zuottolo Forza Italia | Va portato avanti il sostegno alle famiglie e la valorizzazione del territorio

Quando una comunità cresce, le radici e l’esperienza contano. Sono i valori della responsabilità, della trasparenza e dell’attenzione alle persone che guidano ogni scelta politica, e oggi più che mai il nostro territorio ha bisogno di rappresentanti che conoscano da vicino le esigenze dei. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

Altre letture consigliate

Il primo confronto elettorale diretto fra i due principali candidati alla poltrona di presidente della Regione Campania, Edmondo Cirelli (centrodestra) e Roberto Fico (centrosinistra) arriva a cinque giorni dall'apertura dei seggi per le Elezioni regionali 2025: è qu - facebook.com Vai su Facebook

Il 23 e il 24 novembre si tengono le elezioni regionali in Campania, Puglia e Veneto: se non sai ancora per chi votare prova il TrovaPresidente di @SkyTG24 e Youtrend e scopri chi è il candidato presidente più vicino alle tue idee! Lo trovi su youtrend.it/regi Vai su X

Elezioni in Toscana, crollo dell'affluenza: 47,7%. I dati per provincia, è un record negativo - Firenze, 13 ottobre 2025 – Elezioni regionali in Toscana, uno dei temi centrali di questa tornata elettorale e l' affluenza. lanazione.it scrive

Elezioni regionali in Toscana 2025 | Eugenio Giani confermato presidente col 53,9% dei voti. Tomasi resta al 40,9% - Volti nuovi, qualche esclusione eccellente, molte conferme e un paio di rientri, un Pd che non sarà più autosufficiente (nella scorsa legislatura i dem avevano da soli più della metà dei consiglieri), ... Da corrierefiorentino.corriere.it

ELEZIONI REGIONALI TOSCANA 2025, DIRETTA VOTO/ Affluenza ore 23 al 35,7%: nel 2022 fu del 45,89% - Si sono definitivamente chiuse alle ore 23:00 le urne per questa prima giornata di Elezioni Regionali Toscana 2025 e – confermando grosso modo quanto successo anche nelle Marche e in Calabria – il ... Come scrive ilsussidiario.net