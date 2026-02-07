Così hanno tentato di razziare la chiesa di Petronà in piena notte due ladri arrestati

Due uomini sono stati fermati a Petronà nella notte, mentre cercavano di razziare la chiesa del paese. La polizia è intervenuta subito dopo la segnalazione dei residenti, che avevano visto i due aggirarsi nei pressi dell’edificio sacro. I ladri hanno opposto resistenza, ma sono stati comunque arrestati per tentato furto aggravato.

Eseguiti due arresti per tentato furto aggravato e resistenza a pubblico ufficiale nella notte del 1° febbraio 2026 a Petronà (Catanzaro). I fatti sono avvenuti presso la Chiesa Madre dei Santi Pietro e Paolo Apostoli, dove i due uomini sono stati sorpresi in flagranza di reato grazie alla segnalazione dei residenti. L’intervento dei Carabinieri e l’arresto Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, l’operazione si è svolta nella notte tra il 31 gennaio e il 1° febbraio 2026, quando i militari della Stazione di Petronà, pur essendo liberi dal servizio, sono intervenuti prontamente dopo aver ricevuto l’allarme da alcuni cittadini che avevano notato movimenti sospetti nei pressi della Chiesa Madre dei Santi Pietro e Paolo Apostoli. 🔗 Leggi su Virgilio.it

