Durante le Olimpiadi invernali, si è diffusa una notizia sorprendente. Un atleta avrebbe usato acido ialuronico nel pene per ingrandirlo e indossare tute più larghe. La vicenda, già chiamata

Alle Olimpiadi invernali irrompe quello che, qualora si rivelasse fondato, passerebbe alla storia come uno dei casi di doping più bizzarri di sempre, già battezzato "penis-gate". La World Anti-Doping Agency (Wada) ha annunciato che, se necessario verificherà le accuse, sorte da un’inchiesta della Bild, secondo le quali alcuni sciatori saltatori si sarebbero iniettati acido ialuronico nel pene per ingrandirlo temporaneamente e così poter indossare tute più ampie che garantirebbero loro vantaggi aerodinamici. La posizione della Wada e le parole di Olivier Niggli «Non sono a conoscenza dei dettagli relativi al salto con lo sci e a come ciò migliorerebbe la performance», ha dichiarato oggi in conferenza stampa il direttore generale della Wada, Olivier Niggli, «se venisse fuori qualcosa, indagheremmo e capiremmo se è un caso di doping. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Caso di doping bizzarro: acido ialuronico nel pene per ingrandirlo e indossare tute più ampie

Approfondimenti su Olimpiadi Invernali

La Wada sta valutando se aprire un’indagine su un possibile caso di doping nel salto con gli sci.

Recenti indagini nel salto con gli sci hanno rivelato possibili pratiche illecite, tra cui l’uso di iniezioni di acido nel pene per migliorare le prestazioni.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Olimpiadi Invernali

Argomenti discussi: Olimpiadi Milano Cortina salto con gli sci, l’ombra del penis gate: la Wada valuta il caso delle tute e dei sospetti trucchi aerodinamici; Caso di doping bizzarro: acido ialuronico nel pene per ingrandirlo e indossare tute più ampie.

Caso di doping bizzarro: acido ialuronico nel pene per ingrandirlo e indossare tute più ampieAlle Olimpiadi invernali irrompe quello che, qualora si rivelasse fondato, passerebbe alla storia come uno dei casi di doping più bizzarri di sempre, già ... gazzettadelsud.it

Olimpiadi Milano Cortina salto con gli sci, l’ombra del penis gate: la Wada valuta il caso delle tute e dei sospetti trucchi aerodinamiciUn sospetto tanto bizzarro quanto delicato si affaccia sul mondo del salto con gli sci alla vigilia delle Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026. Secondo indiscrezioni emerse sulla ... ilmessaggero.it

A Milano-Cortina scoppia il clamoroso (e presunto) caso di doping degli atleti di salto con gli: la risposta della FIS e le misure per evitare brogli. facebook

Palio dell’Argentario, caso di doping - Vittoria revocata x.com