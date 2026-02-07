cosa sappiamo dei guasti di oggi su alcune linee ferroviarie

Le Ferrovie dello Stato stanno indagando su alcuni guasti che hanno colpito diverse linee ferroviarie oggi. La stessa azienda parla di «azioni di sabotaggio» e sta verificando due incendi e il ritrovamento di un ordigno rudimentale. La situazione resta sotto stretta sorveglianza, mentre le forze dell’ordine cercano di fare luce su cosa sia realmente successo.

Ferrovie dello Stato ha citato «azioni di sabotaggio»: si indaga su due incendi e sul ritrovamento di un ordigno rudimentale Sabato molti treni hanno viaggiato con grandi ritardi per la sospensione del traffico in parte della stazione di Bologna Centrale, causata da un guasto che il gruppo Ferrovie dello Stato ritiene sia doloso. Alcuni cavi elettrici che servono a rilevare la velocità dei treni sono stati danneggiati da un incendio, sulla linea che collega la tratta Bologna-Venezia con la stazione sotterranea dell’alta velocità, all’altezza di Castel Maggiore: i treni sono stati fatti passare sulla linea di superficie, con grandi rallentamenti. 🔗 Leggi su Ilpost.it

Problemi sui binari a Genova.

