Cortocircuito e incendio è morta la donna trovata in casa

Questa mattina a Piacenza, una donna di 63 anni ha perso la vita dopo un incendio in casa. L’incendio si è sviluppato in via Schiavi, tra via Raffalda e via 24 Maggio, e la donna è stata trovata gravemente ferita. Nonostante i tentativi di soccorso, è morta poco dopo l’arrivo in ospedale. Le cause del rogo sono ancora da chiarire.

È morta poco dopo l'arrivo d'urgenza in ambulanza all'ospedale la donna piacentina a di 63 anni - Marina Boselli - che nella prima mattinata di sabato 7 febbraio era rimasta gravemente ferita nell'incendio divampato nella sua abitazione in via Schiavi, nella zona tra via Raffalda e via 24 Maggio.

