Cortina on the road | guida ai luoghi più glamour per vivere le Olimpiadi da veri protagonisti

Cortina si prepara a vivere le Olimpiadi con uno stile tutto suo. La Regina delle Dolomiti si anima tra locali di lusso, piste innevate e eventi esclusivi. Chi vuole partecipare come protagonista troverà qui i luoghi più glamour, tra storia e novità, per vivere le gare da vicino e senza rinunciare alla comodità. La neve scricchiola sotto i piedi e l’atmosfera è già calda, pronta a catturare tutti gli sguardi.

I segreti della Regina delle Dolomiti, i luoghi più iconici tra storici anniversari e novità La neve che scricchiola sotto gli scarponi e il riverbero del sole sulle Tofane: Cortina d'Ampezzo mai così vibrante è pronta per il palcoscenico olimpico. La Regina delle Dolomiti sta vivendo una metamorfosi affascinante che mescola il prestigio della tradizione secolare con una nuova ondata di lusso contemporaneo e internazionale. Passeggiando lungo il Corso Italia, l'essenza della città si avverte distintamente tra le mura dello storico Hotel de la Poste, rifugio prediletto da Ernest Hemingway.

