Corriere dello Sport | Genoa-Napoli le probabili formazioni

Questa mattina il Napoli ha iniziato la preparazione in vista della trasferta a Genova. La squadra ha cambiato alcuni interpreti, ma la struttura rimane quella di sempre. I calciatori si sono allenati con intensità, concentrandosi sui dettagli tattici. L’obiettivo è tornare a muovere la classifica dopo le ultime difficoltà. Il mister ha chiesto concentrazione e rapidità, senza rivoluzionare il sistema di gioco. La sfida contro il Genoa si avvicina, e i tifosi aspettano di vedere una risposta dalla squadra.

"> Il Napoli cambia volto ma non struttura. A Marassi Antonio Conte è costretto a rinunciare a Di Lorenzo, fermato dal problema al ginocchio sinistro e dall’intervento al piede, ma ritrova dal primo minuto Rrahmani, assente da quattro partite. Come riferisce il Corriere dello Sport, il kosovaro sarà subito gettato nella mischia, anche se non nel ruolo di centrale puro. Nel tris difensivo, infatti, Rrahmani agirà da braccetto di destra, con Buongiorno al centro e Juan Jesus sul centrosinistra. Una scelta mirata, spiegata dal Corriere dello Sport, che consente a Conte di mantenere equilibrio e leadership nel reparto arretrato, nonostante l’assenza del capitano. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

