Corriere dello Sport | Genoa-Napoli le probabili formazioni

Questa mattina il Napoli ha iniziato la preparazione in vista della trasferta a Genova. La squadra ha cambiato alcuni interpreti, ma la struttura rimane quella di sempre. I calciatori si sono allenati con intensità, concentrandosi sui dettagli tattici. L’obiettivo è tornare a muovere la classifica dopo le ultime difficoltà. Il mister ha chiesto concentrazione e rapidità, senza rivoluzionare il sistema di gioco. La sfida contro il Genoa si avvicina, e i tifosi aspettano di vedere una risposta dalla squadra.

"> Il Napoli cambia volto ma non struttura. A Marassi Antonio Conte è costretto a rinunciare a Di Lorenzo, fermato dal problema al ginocchio sinistro e dall’intervento al piede, ma ritrova dal primo minuto Rrahmani, assente da quattro partite. Come riferisce il Corriere dello Sport, il kosovaro sarà subito gettato nella mischia, anche se non nel ruolo di centrale puro. Nel tris difensivo, infatti, Rrahmani agirà da braccetto di destra, con Buongiorno al centro e Juan Jesus sul centrosinistra. Una scelta mirata, spiegata dal Corriere dello Sport, che consente a Conte di mantenere equilibrio e leadership nel reparto arretrato, nonostante l’assenza del capitano. 🔗 Leggi su Napolipiu.com © Napolipiu.com - Corriere dello Sport: “Genoa-Napoli, le probabili formazioni” Approfondimenti su Genoa Napoli Corriere dello Sport: “Lazio-Napoli, le probabili formazioni” Alle ore 12, si affrontano Lazio e Napoli in una sfida importante. Corriere dello Sport: “Napoli-Parma, le probabili formazioni” Il match tra Napoli e Parma si avvicina, con due incontri in programma al Maradona nel breve periodo. Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Ultime notizie su Genoa Napoli Argomenti discussi: De Rossi: Lazio-Genoa non è un derby per me, ma mi mancheranno i laziali; Lazio-Genoa, la formazione ufficiale di Sarri: out Zaccagni; Sarri, le parole da brividi ai tifosi della Lazio. Poi sbotta in tv per le troppe domande su Romagnoli; La moviola di Lazio-Genoa: Zufferli male sui tre rigori, lo salva il Var. Corriere dello Sport: Genoa-Napoli, le probabili formazioniNel tris difensivo, infatti, Rrahmani agirà da braccetto di destra, con Buongiorno al centro e Juan Jesus sul centrosinistra. Una scelta mirata, spiegata dal Corriere dello Sport, che consente a Conte ... napolipiu.com Corriere dello Sport – DDR: «Nel fortino del Genoa può succedere di tutto»DDR: «Nel fortino del Genoa può succedere di tutto». Il tecnico del Genoa: «Sarà una partita difficile, noi dobbiamo farci trovare pronti» ... pianetagenoa1893.net Le ultimissime sulle probabili formazioni di #Genoa- #Napoli x.com Napolità. madisoncalley · I Know What You Want x Madison Calley. Genoa-Napoli | Il grifone accoglie e sfida la sirena Partenope per la 24esima giornata di Serie A. Una gara tutta da vivere con un obiettivo per gli azzurri: vincere anche per chi non c’è! Come f facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.