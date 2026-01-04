Corriere dello Sport | Lazio-Napoli le probabili formazioni

Alle ore 12, si affrontano Lazio e Napoli in una sfida importante. Secondo le ultime indicazioni di Corriere dello Sport, le probabili formazioni suggeriscono conferme e adattamenti tattici da parte di entrambe le squadre. Un incontro che metterà alla prova le strategie adottate fin qui, offrendo un’ulteriore occasione per valutare lo stato di forma e le scelte tecniche dei rispettivi allenatori.

"> Squadra che vince non si cambia. Il Napoli che oggi alle 12.30 affronta la Lazio all’Olimpico sarà lo stesso che ha chiuso il 2025 con tre vittorie consecutive. Come riporta il Corriere dello Sport, Antonio Conte conferma in blocco l’undici che ha superato Milan e Bologna a Riyadh in Supercoppa e la Cremonese allo Zini nell’ultima gara dell’anno. Il nuovo 2026 riparte dunque nel segno della continuità, dal portiere al centravanti, con due novità importanti che riguardano però la panchina. Secondo quanto riferisce il Corriere dello Sport, tornano a disposizione Olivera e soprattutto Meret, assenti rispettivamente dalla vigilia della semifinale di Supercoppa e da quella della sfida con l’Inter del 25 ottobre. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

