Dopo l’enorme successo di Superman, il film che ha lanciato il nuovo DC Universe con David Corenswet nel ruolo dell’ Uomo d’Acciaio, l’entusiasmo dei fan DC ha raggiunto l’apice. Ma è stato il debutto sulle piattaforme digitali, con i contenuti speciali e il documentario “Making of”, a svelare un momento destinato a diventare virale: un’accesa lite tra David Corenswet e il regista James Gunn sul set. La clip, che mostra i due in un intenso scambio di battute, ha polarizzato il pubblico. Sebbene a prima vista sembrasse un conflitto, i fan più attenti hanno visto in questo scontro una prova che Corenswet fosse l’ attore giusto per Superman. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

© Nerdpool.it - Superman: David Corenswet rivela la “tensione creativa” con James Gunn che ha salvato il confronto finale del film con Lex.