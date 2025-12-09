Superman | David Corenswet rivela la tensione creativa con James Gunn che ha salvato il confronto finale del film con Lex

9 dic 2025

Dopo l’enorme successo di Superman, il film che ha lanciato il nuovo DC Universe con David Corenswet nel ruolo dell’ Uomo d’Acciaio, l’entusiasmo dei fan DC ha raggiunto l’apice. Ma è stato il debutto sulle piattaforme digitali, con i contenuti speciali e il documentario “Making of”, a svelare un momento destinato a diventare virale: un’accesa lite tra David Corenswet e il regista James Gunn sul set. La clip, che mostra i due in un intenso scambio di battute, ha polarizzato il pubblico. Sebbene a prima vista sembrasse un conflitto, i fan più attenti hanno visto in questo scontro una prova che Corenswet fosse l’ attore giusto per Superman. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

© Nerdpool.it - Superman: David Corenswet rivela la “tensione creativa” con James Gunn che ha salvato il confronto finale del film con Lex.

