Superman | David Corenswet rivela la tensione creativa con James Gunn che ha salvato il confronto finale del film con Lex
Dopo l’enorme successo di Superman, il film che ha lanciato il nuovo DC Universe con David Corenswet nel ruolo dell’ Uomo d’Acciaio, l’entusiasmo dei fan DC ha raggiunto l’apice. Ma è stato il debutto sulle piattaforme digitali, con i contenuti speciali e il documentario “Making of”, a svelare un momento destinato a diventare virale: un’accesa lite tra David Corenswet e il regista James Gunn sul set. La clip, che mostra i due in un intenso scambio di battute, ha polarizzato il pubblico. Sebbene a prima vista sembrasse un conflitto, i fan più attenti hanno visto in questo scontro una prova che Corenswet fosse l’ attore giusto per Superman. 🔗 Leggi su Nerdpool.it
Casting brainiac in man of tomorrow: 10 attori ideali per il sequel di superman con david corenswet
Come il progetto daily planet di dc può collegarsi a superman senza david corenswet
David Corenswet svela lo scontro con James Gunn su Superman
David Corenswet ammette di non aver mai immaginato di ottenere il ruolo di Superman: "Statisticamente parlando, sembrava del tutto impossibile. Beh, quando ho ottenuto l'audizione, ero in piedi su una scala a cambiare una lampada. Il mio agente mi ha dett - facebook.com Vai su Facebook
Superman, David Corenswet rivela l'unica discussione con James Gunn sul set - A distanza di tempo dal debutto al cinema, David Corenswet ha raccontato dell'unico momento in cui ha remato contro il parere di James Gunn sul set di Superman. comingsoon.it scrive
