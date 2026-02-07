Convince un cliente ad aprire un finanziamento | denunciato per truffa

Da perugiatoday.it 7 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un uomo è stato denunciato per truffa dopo aver convinto un cliente ad aprire un finanziamento. L’imbroglione ha detto che lo smartphone del cliente era rotto e lo ha convinto a comprare un modello nuovo, facendolo firmare un finanziamento. La vittima si è resa conto troppo tardi di essere stata ingannata.

Convince il cliente che lo smartphone è rotto e gli fa comprare un modello nuovo con un finanziamento. Ma il cellulare ha solo la memoria piena. È successo a Città di Castello e la polizia ha denunciato un dipendente di un esercizio commerciale per truffa.

Una truffa relativa a una casa-vacanze ha coinvolto una cittadina di Carpi, che ha denunciato un 21enne.

