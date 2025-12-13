Truffa della casa-vacanze ad una cittadina carpigiana denunciato un 21enne

Una truffa relativa a una casa-vacanze ha coinvolto una cittadina di Carpi, che ha denunciato un 21enne. La vicenda risale ad aprile, quando una donna, attratta da un annuncio online per un affitto a San Vito Lo Capo, ha effettuato un bonifico di 200 euro al proprietario, scoprendo successivamente di essere stata vittima di una frode.

Nell’aprile scorso, una donna si era rivolta alla Polizia in quanto, dopo aver contattato una persona per un annuncio online di locazione di un appartamento a San Vito Lo Capo - famosa località balneare siciliana - e aver effettuato a favore del proprietario un bonifico di 200 euro a titolo di. Modenatoday.it Annuncio di casa vacanza truffaldino: ventunenne denunciato - Una volta ricevuto un bonifico come caparra per l affitto, aveva fatto perdere le proprie tracce ... lapressa.it

Case vacanze con truffa ad Ancona e Senigallia: intascavano l’anticipo e si dileguavano - Una doppia truffa “della casa vacanza” è stata scoperta dai carabinieri delle compagnie di Ancona e della stazione di Senigallia. ilrestodelcarlino.it

PERICOLO NUOVA TRUFFA PER GLI ANZIANI. leggete con attenzione e parlatene in casa con chi può essere più fragile. Ecco come funziona. Pronto? Sono il capitano dei carabinieri .........Deve venire al più presto qui da noi per comunicazioni urgenti sulla s - facebook.com facebook

?Truffa clamorosa - Prenotano la casa per le vacanze e l'agenzia sparisce x.com

© Modenatoday.it - Truffa della casa-vacanze ad una cittadina carpigiana, denunciato un 21enne

Case vacanza fantasma, il comune di Ascea sventa la truffa on line

Video Case vacanza fantasma, il comune di Ascea sventa la truffa on line Video Case vacanza fantasma, il comune di Ascea sventa la truffa on line