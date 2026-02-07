Continua a piovere a Roma | esonda un torrente La grandine imbianca le strade | Sembra neve

La pioggia non si ferma e continua a allagare le strade di Roma. Un torrente è esondato, causando disagi e allarmi tra i residenti. La grandine cade forte e imbianca le vie, tanto che qualcuno dice che sembra neve. Le previsioni parlano di un week-end di maltempo, con il rischio di ulteriori allagamenti e problemi alla viabilità. I vigili del fuoco sono già in azione per gestire le emergenze.

Nuvole, pioggia, temporali, grandine: il maltempo continua ad abbattersi sulla capitale. Le strade si imbiancano a Roma nord: "Sembra neve".🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

Questa mattina Roma si è svegliata sotto una forte ondata di maltempo.

