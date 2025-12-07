Arteta aggiorna sugli infortuni | Mosquera fuori settimane su Saliba invece…

Inter News 24 Arteta, fa il punto sugli infortuni dopo la sconfitta con l’Aston Villa e lancia segnali importanti in vista della Champions League. Il 20 gennaio la capolista Arsenal farà visita all’Inter a San Siro per una delle sfide più attese della fase a eliminazione diretta di Champions League. In vista dell’appuntamento europeo, arrivano però notizie non rassicuranti dall’infermeria dei Gunners. Dopo la sconfitta contro l’Aston Villa, Mikel Arteta, allenatore del club londinese, è intervenuto in conferenza stampa facendo chiarezza sulle condizioni di alcuni elementi chiave della sua squadra. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Arteta aggiorna sugli infortuni: Mosquera fuori settimane, su Saliba invece…

Approfondisci con queste news

Arsenal ko, Premier riaperta e difesa a pezzi. Arteta: "Mosquera fuori più del previsto" - Dopo un inizio di stagione davvero perfetto, l'Arsenal di Arteta è incappato in due sconfitte consecutive, le prime in stagione, che hanno. Lo riporta tuttomercatoweb.com

Infortuni Arsenal, situazione inaspettata per Mikel Arteta! Il tecnico dei Gunners perde Gabriel Magalhães in difesa: le opzioni per sostituire il pilastro brasiliano nel derby - Gabriel Magalhães out fino a gennaio per un infortunio, ora dovrà rivedere il suo undici titolare L’Arsenal di Mikel Arteta si trova ad affr ... Da calcionews24.com

"Mosquera intelligente e veloce, potenziale enorme": Arsenal, l'accoglienza di Arteta - Cristhian Mosquera è il colosso che andrà ad aggiungersi alla difesa dell'Arsenal, per renderlo ancora più impermeabile in una Premier League estremamente aperta e competitiva, con tanti gol e colpi ... Da tuttomercatoweb.com