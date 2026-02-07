Concerto a Roma per la Fondazione Santo Versace | Fiorello partecipa all’evento in diretta radio

Questa sera a Roma si è tenuto un concerto in diretta radio per sostenere un progetto della Fondazione Santo Versace. Tra gli artisti che si sono esibiti, Fiorello ha fatto il suo intervento, attirando l’attenzione di molti ascoltatori. L’evento, organizzato per raccogliere fondi, ha visto la partecipazione di pubblico e volontari, tutti uniti per una buona causa.

Roma, 6 febbraio 2026 – Un concerto speciale, in diretta radio, ha aperto il circuito di solidarietà per un progetto filantropico della Fondazione Santo Versace. Il ricavato della serata, organizzata presso il Teatro dell’Opera di Roma, andrà a sostenere il progetto “Il miracolo della vita – Tabasamu la Mama”, un’iniziativa promossa da un ente attivo in Kenya, a Nairobi, con l’obiettivo di aiutare maternità e bambini in condizioni di vulnerabilità. Il progetto, che ha ottenuto il sostegno del cantante e artista Rosario Fiorello, è stato presentato in anteprima durante il suo programma “La pennicanza” su Rai Radio 2, in una delle poche occasioni in cui il celebre conduttore ha parlato dell’arte come forma di impegno sociale.🔗 Leggi su Ameve.eu

