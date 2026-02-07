Concerti della Normale | serata al Teatro Verdi con il Quartetto Nous

Questa sera al Teatro Verdi di Pisa il Quartetto Nous suona per i Concerti della Normale. L’appuntamento è fissato per martedì 10 febbraio alle 21, in una serata dedicata alla musica da camera. I musicisti si esibiranno con il classico quartetto d’archi, portando in scena brani che promettono di coinvolgere il pubblico.

Pisa, 7 febbraio 2026 – I Concerti della Normale dedicano una serata della loro rassegna 20252026 alla musica per quartetto d’archi, martedì 10 febbraio alle ore 21, al Teatro Verdi di Pisa. Ad esibirsi Sofia Manvati e Alberto Franchin (violino), Sara Dambruoso (viola) e Riccardo Baldizzi (violoncello), che compongono il Quartetto Noûs (nùs), formatosi nel 2011 e affermatosi in poco tempo come una delle realtà musicali più interessanti della propria generazione. L’ensemble presenterà un programma con due capolavori classici, il Quartetto per archi in la bemolle maggiore n. 10 op. 118 di Shostakovich, scritto nel 1964, e il Quartetto in mi bemolle maggiore n. 🔗 Leggi su Lanazione.it

