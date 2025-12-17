Berat Djimsiti si trova al centro dell'attenzione con una doppia situazione: riconosciuto come calciatore dell’anno per l’Albania, ma alle prese con un infortunio muscolare che lo mette ko. La sua stagione si confronta con emozioni contrastanti, tra successi e sfide fisiche, in un momento cruciale della sua carriera.

© Sport.quotidiano.net - Djimsiti, gioie e dolori: calciatore dell’anno per l’Albania, ma ko per un infortunio muscolare

Bergamo, 17 dicembre 2025 – Una buona e una brutta notizia, nel giro di poche ore, per Berat Djimsiti. Il 32enne difensore dell’Atalanta, svizzero di nascita e crescita, albanese di passaporto, ieri pomeriggio gli è stato assegnato il prestigioso riconoscimento di ‘Calciatore Albanese dell'Anno 2025’, riconoscimento annuale conferito dalla Federazione calcistica dell’Albania. Un premio arrivato in un momento delicato per via dell’ infortunio muscolare che lo ha fermato sabato sera nel secondo tempo dell’incontro casalingo vinto con il Cagliari, rivelatosi, dopo una serie di approfondimenti diagnostici strumentali, una lesione fasciale di primo grado del muscolo bicipite femorale. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Leggi anche: Chi affronterà Matteo Berrettini agli ottavi dell’ATP di Tokyo? L’ipotesi Ruud: precedenti con gioie e dolori

Leggi anche: De Laurentiis, Conte e McTominay vengono premiati come miglior tecnico, presidente e calciatore dell’anno

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

PECCATO Porto-Lazio 2-1 Europa League LIVE REACTION sslazio fcporto livereaction

Djimsiti, gioie e dolori: calciatore dell’anno per l’Albania, ma ko per un infortunio muscolare - Il 32enne difensore dell’Atalanta ha rimediato una lesione al bicipite femorale nel match contro il Cagliari. sport.quotidiano.net