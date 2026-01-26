Juventus Women Parma 0-0 LIVE | traversa di Carbonell su un cross

Segui la cronaca in tempo reale di Juventus Women Parma, match valido per l'undicesima giornata di Serie A Women. La partita si è conclusa con un pareggio 0-0, con un'occasione per la Juventus fallita grazie a una traversa di Carbonell su un cross. Di seguito, troverai sintesi, moviola, tabellino e dettagli aggiornati sul risultato e le principali azioni del match.

di Mauro Munno Juventus Women Parma: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live del match, valido per la undicesima giornata di Serie A Women. (inviato allo Stadio Pozzo-La Marmora di Biella) – Undicesima partita di Serie A Women per la Juventus Women che viene dal doloroso ko in campionato con l'Inter, parzialmente metabolizzato con la vittoria in Coppa Italia contro il Napoli. Le bianconere non possono però più sbagliare in campionato, a cominciare dalla gara odierna con il Parma. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Juventus Women Parma 0-0: sintesi e moviola. 12? Traversa di Carbonell – Cross da sinistra che sbatte sulla part alto del legno 8? Tiro Pinto – Riceve sul centro-sinistra da Girelli e cerca il destro a giro, centrale 1? Calcio d'inizio – Si comincia a Biella Migliore in campo Juventus Women.

