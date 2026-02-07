Como Juventus Women streaming live e diretta tv | dove seguire il match

Questa mattina si gioca la partita tra Como e Juventus Women. La sfida, valida per la 13esima giornata di Serie A Women, si può seguire in diretta streaming o in televisione. I tifosi sono già in attesa di vedere quale delle due squadre uscirà con i tre punti.

valido per la 13esima giornata di Serie A Women. Il palcoscenico della Serie A Women 20252026 si prepara a ospitare un incrocio fondamentale per la tredicesima giornata di campionato. Sabato 7 febbraio 2026, la Juventus Women scenderà in campo in trasferta per affrontare il Como Women, in un match che promette scintille e punti pesanti per la classifica. Le bianconere, reduci da un periodo di forma che le vede protagoniste nel massimo torneo nazionale, faranno visita alla compagine lariana con l'obiettivo di accorciare ancora sulla vetta e dare continuità ai risultati.

