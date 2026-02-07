Como Juventus Women 0-0 LIVE | De Jong dice no a Nischler

La partita tra Como e Juventus Women finisce a reti inviolate. Le due squadre si affrontano senza riuscire a trovare il gol, nonostante alcune occasioni da entrambe le parti. De Jong si supera su Nischler, mantenendo inviolata la porta della Juventus. Il risultato lascia aperto il discorso per le prossime gare di campionato.

di Mauro Munno Como Juventus Women: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live del match, valido per la tredicesima giornata di Serie A Women. Tredicesima partita di Serie A Women per la Juventus Women che attraversa un buon momento di forma e si è rinforzata sul mercato. Le bianconere fanno visita al Como Women in una gara che potrebbe permettere alle bianconere di accorciare ancora dalla vetta della classifica, ora distante sei lunghezze. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Como Juventus Women 0-0: sintesi e moviola. 6? De Jong dice no a Nischler – Difesa della Juve messa male: Nischler scappa in velocità, sterza due volte su Kullberg e calcia forte ma centrale. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

