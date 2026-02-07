In Italia, gli ermetti trovano spazio anche tra i gadget ufficiali dei Giochi invernali di Milano Cortina. Nello shop online si possono acquistare portachiavi, peluche, felpe e tazze con immagini di Tina e Milo, i personaggi che sciano o guidano uno slittino. Un modo semplice per tenere vivo il ricordo dell’evento, anche senza essere presenti sulle piste.

Dottorando all’Università di Torino, si occupa di ecologia e conservazione di piccoli predatori alpini. È fondatore di Ermlin Project, il progetto di ricerca sull’ermellino nelle Alpi italiane. Con il Saggiatore nel 2022 ha pubblicato Bestiario invisibile. Saranno state le ore trascorse a cercare sagome microscopiche in migliaia di video, a consumarmi gli occhi su file Excel infiniti e ad abbozzare faticosamente i primi risultati del mio progetto di ricerca; ma a un certo punto, intorno alle nove di sera del 7 febbraio 2024, ho avuto l’impressione di vedere due ermellini giganti che facevano irruzione sul palco di Sanremo e saltellavano ad abbracciare Amadeus. 🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - Come se la passano gli ermellini in Italia?

Approfondimenti su Milano Cortina

Gli orsi polari delle Svalbard stanno resistendo, almeno per ora.

Ultime notizie su Milano Cortina

