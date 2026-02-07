Com' è organizzata l' Italia nel caso dei disastri di massa

Questa mattina Giuseppe Perniciaro, direttore del Centro grandi ustionati di Genova, ha spiegato come l’Italia affronta i disastri di massa. Durante una conferenza, ha illustrato le procedure e le risposte del sistema sanitario nazionale in situazioni di emergenza su larga scala. Perniciaro ha sottolineato che la preparazione e la collaborazione tra strutture sono fondamentali per salvare più vite possibili.

L'analisi di Giuseppe Perniciaro, direttore del Centro grandi ustionati e chirurgia plastica Irccs-Aom di Genova, past president Siust (Società italiana ustioni) e proboviro Sicpre (Società italiana di chirurgia plastica, ricostruttiva-rigenerativa ed estetica).

