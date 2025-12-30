Toscana sul podio del rischio | 41 disastri in dodici mesi Firenze e Massa le più colpite

Nel 2025, la Toscana registra 41 eventi calamitosi in dodici mesi, collocandosi tra le regioni più colpite dal rischio climatico in Italia. Firenze e Massa sono tra le aree più colpite, evidenziando la crescente vulnerabilità del territorio. Questo bilancio sottolinea l’importanza di interventi mirati per affrontare le sfide legate ai cambiamenti climatici e rafforzare la resilienza locale.

FIRENZE – Il 2025 si chiude con un bilancio pesante, quasi un bollettino di guerra. La Toscana è in prima linea nella trincea della crisi climatica. I numeri dell’ Osservatorio Città Clima di Legambiente non lasciano scampo a interpretazioni: la nostra regione è la terza più colpita in Italia, dietro solo a Lombardia e Sicilia. Il dato più allarmante è l’accelerazione del fenomeno. Rispetto al 2024, gli eventi meteo estremi sono raddoppiati: si è passati da 21 a 41 casi accertati in un solo anno (+100%). La mappa del rischio vede Firenze (11 episodi) e Massa Carrara (9) come le province più flagellate. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

