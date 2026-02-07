Questa mattina, gli editori italiani hanno aperto le porte sul mondo dei libri per bambini e ragazzi. Si tratta di un settore che, nonostante le sfide, resiste bene sul mercato, grazie a un pubblico sempre in crescita e a storie che continuano a catturare l’attenzione dei giovani lettori. Durante l’incontro, sono stati spiegati i passaggi fondamentali per creare un buon libro per ragazzi, dalla scelta delle storie alla realizzazione, con un occhio di riguardo alle esigenze dei lettori più giovani.

Quello dei libri per bambini e ragazzi è un mondo complesso e vitale: uno dei settori editoriali che, numeri alla mano, si difende meglio. Nel 2025, secondo i dati AIE (Associazione Italiana Editori), a fronte di un calo complessivo del mercato del 3% nelle copie e del 2,1% nel valore, i libri per bambini e ragazzi hanno fatto segnare un +0,3% a livello di copie vendute (unico comparto in crescita, seppur minima) realizzando un +2,1% quanto a valore. Fra il 2019 e il 2024, nonostante una lieve flessione in quest’ultimo anno, la spesa degli italiani in libri per bambini e ragazzi è cresciuta di oltre cinquanta milioni di euro, attestandosi oltre i 276 milioni nei dodici mesi. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - Come nasce un buon libro per ragazzi? La parola agli editori

