Questa sera a Treviso va in scena una partita importante di serie A. Nutribullet riceve la capolista Olimpia Milano in una sfida che può dire molto sulla corsa ai playoff. Coach Nicola e Pinkins sono pronti a dare battaglia, consapevoli della difficoltà dell’avversario. I tifosi si aspettano un match acceso e ricco di emozioni.

Una sfida di alto livello chiuderà la diciannovesima giornata del campionato di basket di serie A. Nutribullet Treviso ospita Olimpia Milano lunedì sera, con una cornice di grande intensità e l’obiettivo di proseguire il percorso di crescita della squadra. Per la partita servono concentrazione totale e attenzione ai dettagli, elementi decisivi per trasformare ogni possesso in opportunità. Marcelo Nicola ha indicato che la sfida riveste un ruolo cruciale nel cammino stagionale: bisogna mantenere la concentrazione al 100% per elevare il livello di gioco. I dettagli fanno la differenza, e nell’ultima uscita a Trieste la squadra ha mostrato progressi, ma errori concreti hanno pesato sul ritmo: palle perse, rimbalzi concessi in difesa. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

© Mondosport24.com - Coach Nicola e Pinkins lanciano la sfida a Milano con Nutribullet Treviso

Approfondimenti su Nutribullet Treviso

La Virtus Bologna si prepara a tornare in campo dopo la recente partita contro Dubai, con una sfida in programma domani sera alle 19 alla Virtus Arena contro Treviso.

Serie A - Girone UnicoPalla a due al PalaTrieste con coach Gonzalez che schiera subito Ross, Brown, Toscano-Anderson, Brooks, e Uthoff mentre coach Nicola schiera subito Weber, Abdur-Rahkman, Olisevicius, Pinkins e Radosev ... basketmarche.it

TVB IN GARA A TRIESTE PER IL DERBY DEL TRIVENETO. 18a giornata al PalaTrieste per i ragazzi di coach Nicola. Ottimo il primo tempo di gara. Punteggio finale: 84-76. Next match: 9/2 VS Milano al Palaverde #industrialfornituremoro #trevisobask x.com

Pallacanestro Trieste. . Conferenza stampa post partita di Coach Marcelo Nicola dalla sala stampa del PalaTrieste. #TriesteTreviso #BePartofIt #PallacanestroTrieste #Trieste #Basketball #Basket #Italia #LBA #seriea facebook