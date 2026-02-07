Cittadella stavolta ride mister Iori | Sarebbe stato un delitto pareggiare questa gara

Dopo oltre un mese, mister Iori torna a festeggiare. Al termine della partita, il tecnico del Cittadella si lascia andare a un sorriso e dice che sarebbe stato un delitto pareggiare questa gara. Alla fine, la vittoria arriva all’ultimo secondo, grazie a un gol di Perretta al 95’, e porta i tre punti che il team cercava da tempo.

Un mese e tre giorni dopo, mister Iori torna a sorridere nel post partita. Il successo di Lumezzane al 95' con la rete decisiva di Perretta, regala tre punti di platino al Cittadella. Il tecnico granata nel post partita è raggiante e soddisfatto: «È una bella vittoria, soprattutto per lo spirito.

