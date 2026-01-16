Cittadella mister Iori | Gara non scontata con la Pergolettese Cecchetto out Casolari reucpera

Manuel Iori, allenatore del Cittadella, ha commentato la sfida contro la Pergolettese, valida per la 22ª giornata di campionato. Dopo la sconfitta contro l’Alcione, il tecnico ha sottolineato l’importanza di una partita difficile e ha annunciato il recupero di Casolari, che si è allenato regolarmente. La squadra si prepara ad affrontare un incontro che si preannuncia equilibrato e senza sconti.

Dopo lo stop di Sesto San Giovanni contro l'Alcione, Manuel Iori, tecnico del Cittadella, ha fatto il punto alla vigilia della sfida interna contro la Pergolettese, valida per la 22ª giornata di campionato: «Abbiamo recuperato Casolari, dopo essersi allenato per tutta la settimana in gruppo.

