Città 30 cosa succede ora | la roadmap del Comune Ordinanze a tappe

A Bologna, gli uffici comunali continuano a lavorare con impegno per portare avanti il progetto Città 30, rispettando le indicazioni del Tar. La roadmap prevede un percorso a tappe, con l’obiettivo di concludere il procedimento nel più breve tempo possibile. Questa fase rappresenta un passaggio importante per l’amministrazione, che si impegna a garantire trasparenza e rispetto delle normative vigenti.

Bologna, 25 gennaio 2026 – La Città 30 deve andare avanti. Da qui, gli uffici comunali stanno lavorando ventre a terra per chiudere “il prima possibile” il dossier seguendo le osservazioni del Tar. Si tratta di “un lavoro non banale”, come ripete da giorni Michele Campaniello, assessore alla Mobilità. Ergo, fatta salva la necessità di riscrivere a breve il nuovo piano della Città 30 così da ripristinare la misura bandiera del Comune, restano le difficoltà. Procedere per tappe con le ordinanze che ripristinano i 30. Per questo l’assessore spiega che, per accelerare, una soluzione potrebbe essere quella di procedere per ’step’. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Cosa succede ora con Bologna Città 30? Il dubbio limbo e i nuovi provvedimenti "strada per strada"Bologna Città 30 prosegue senza ricorso, in seguito alle recenti decisioni del Tar.

