Chiama l'ascensore apre le porte ma non c'è la cabina | donna precipiata nel vuoto in Salento

Una donna di 72 anni è caduta nel vuoto nel condominio di Parabita, in Salento. Ha aperto le porte dell'ascensore, ma la cabina non c'era e lei è scivolata giù per circa tre metri. Ora si trova in ospedale con ferite serie. La polizia sta indagando su cosa sia successo.

A Parabita, in Salento, una donna di 72 anni è precipitata per circa tre metri nel vano dell'ascensore del suo condominio. Soccorsa dai vigili del fuoco e dal 118, è stata trasportata in codice rosso all'ospedale di Gallipoli con sospetta frattura al femore.

