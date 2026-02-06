World Baseball Classic 2026 | tutti i convocati dell’Italia Pioggia di stelle MLB!

L’Italia del baseball si prepara alla prossima edizione del World Baseball Classic del 2026. La squadra si presenta con un mix di giocatori di grande esperienza e giovani promesse, molti dei quali militano in Major League Baseball. La rosa è ricca di stelle che puntano a fare bene e sorprendere. La nazionale italiana non nasconde le proprie ambizioni e punta a fare il salto di qualità in una competizione che attirerà l’attenzione di appassionati e addetti ai lavori.

L' Italia del baseball si presenta al World Baseball Classic 2026 con una Nazionale ambiziosa, profonda e ricca di talento internazionale. Il roster scelto dal manager Francisco Cervelli è il risultato di un equilibrio preciso: esperienza di alto livello, giovani in forte ascesa e una presenza MLB mai così rilevante nella storia azzurra. L' annuncio ufficiale, arrivato nella notte italiana tra il 5 e il 6 febbraio durante la diretta mondiale su MLB Network, ha certificato il salto di qualità del movimento italiano. Tra i 30 convocati figurano infatti numerosi giocatori con un passato, e un presente, nelle Major League Baseball, affiancati da prospetti considerati tra i più interessanti delle organizzazioni professionistiche statunitensi e da elementi chiave del baseball europeo.

