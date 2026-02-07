Chi è il giovane talento del Milan pronto a brillare in prima squadra con Allegri

Il Milan ha deciso di puntare sui giovani promettenti del suo vivaio, e tra questi c’è un talento che potrebbe presto esordire in prima squadra con Allegri. La società rossonera continua a investire sui giovani, sperando di scoprire il prossimo protagonista del calcio italiano. La decisione di affidare loro più spazio in campo sembra già dare i primi frutti, con il ragazzo pronto a mettersi in mostra.

Il Milan continua a valorizzare il vivaio e a puntare su promesse che possono crescere rapidamente in prima squadra, confermando una linea di sviluppo ormai consolidata. L'impegno di allenatori diversi ha costruito una fisionomia di squadra capace di alternare l'esperienza a una serie di giovani di talento, pronti a ritagliarsi spazio con continuità e personalità. Davide Bartesaghi, classe 2005, è diventato un punto fermo dell'undici titolare e ha preso l'eredità di Theo Hernández con una personalità evidente. Sotto Allegri ha trovato continuità, incassando 20 presenze ( 16 da titolare ) e portando spesso in panchina l'acquisto costoso Estupinan.

Allegri sta pensando di far giocare presto in prima squadra un giovane talento del vivaio.

Il Milan accelera sul mercato con l'obiettivo di rinforzare la rosa.

