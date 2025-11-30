Baskers devastanti punti pesanti in chiave salvezza | annichilita Gualdo Tadino

Forlitoday.it | 30 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Imperiale prestazione dei Chemifarma Baskérs Forlimpopoli. Di fronte ad un bollente PalaGiorgini gli artusiano abbattono con autorità Gualdo Tadino in uno scontro diretto di capitale importanza per il raggiungimento della salvezza, e lo fanno con un eloquente 73-54 che paradossalmente non premia. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

