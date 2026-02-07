C' è una Messina che vuole il Ponte annunciata una manifestazione

Da messinatoday.it 7 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Messina si prepara una manifestazione per chiedere il completamento del ponte. Gli organizzatori criticano chi parla di benaltrismo e piagnistei, accusandoli di voler mettere in secondo piano il progetto che potrebbe cambiare il destino della città e della regione. La protesta nasce dalla convinzione che il ponte rappresenti un’opportunità concreta per il Sud, contro chi invece alimenta divisioni e polemiche. La mobilitazione si svolgerà nei prossimi giorni, con l’obiettivo di far sentire forte la voce di chi vuole un futuro diverso.

“Basta benaltrismo e piagnistei di chi vuole rendere Sicilia e Calabria terra degli ultimi, dei disoccupati, degli emarginati, dei migranti; basta l’impostura di chi espropria il nostro futuro per il proprio interesse e le proprie battaglie ideologiche”. I favorevoli alla realizzazione del Ponte.🔗 Leggi su Messinatoday.itImmagine generica

