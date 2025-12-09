Gigi D' Alessio raddoppia a Messina | annunciata una nuova data al PalaRescifina

Messinatoday.it | 9 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Gigi D'Alessio fa il bis a Messina. Dopo il rapido sold out e la straordinaria richiesta di biglietti, il tour “Gigi Palasport 2026” aggiunge una seconda data al PalaRescifina, in programma il 25 aprile 2026, che si affianca al concerto già annunciato del 24 aprile. Un risultato che conferma non. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

