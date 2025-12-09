Gigi D' Alessio raddoppia a Messina | annunciata una nuova data al PalaRescifina
Gigi D'Alessio fa il bis a Messina. Dopo il rapido sold out e la straordinaria richiesta di biglietti, il tour “Gigi Palasport 2026” aggiunge una seconda data al PalaRescifina, in programma il 25 aprile 2026, che si affianca al concerto già annunciato del 24 aprile. Un risultato che conferma non. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
Napoli Musa Live, grande successo per il concerto che celebra i 2500 anni di Napoli: un inno alla città con Gigi D’Alessio, Sal Da Vinci, Serena Autieri e Rocco Hunt
Biglietti per il concerto di Gigi D’Alessio alla Reggia di Caserta 2026: i prezzi e dove acquistarli
Concerti di Gigi D’Alessio in piazza Plebiscito 2025: un varco per attraversarla a piedi e strade chiuse
