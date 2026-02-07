C’è Posta per te | ospiti e anticipazioni di stasera

Questa sera a C’è Posta per te tornano ospiti noti come Giorgia, Stephan El Shaarawy e Matías Soulé. I tre entreranno in studio per condividere le loro storie e rispondere alle richieste dei partecipanti. La puntata promette emozioni e incontri inaspettati, con situazioni che coinvolgono persone comuni e personaggi famosi.

La scorsa puntata, infatti, ha realizzato 3.935.000 spettatori con uno share del 27.1%, contro The Voice Kids che su Rai 1 ha conquistato 3.333.000 spettatori pari al 22% di share. Sebbene all'inizio i risultati potessero sembrare scontati, poi si è dimostrato che non è così e la gara è ancora aperta sebbene la puntata prossima sarà l'ultima per il programma di Antonella Clerici. La quinta puntata di C'è posta per te 2026, in onda sabato 7 febbraio, promette di essere una delle più intense e ricche di sentimenti di questa stagione. Tra gli ospiti più attesi c'è Giorgia, la voce inconfondibile de "La cura per me", chiamata a regalare al pubblico un momento di pura emozione.

