C' è posta per te 2026 | ospiti e anticipazioni della seconda puntata stasera su Canale 5

Nello studio di C'è posta per te, per la seconda puntata del 2026, ci saranno due famosissimi ex fidanzati (ma ancora ottimi amici) insieme alla padrona di casa Maria De Filippi Stasera su Canale 5, alle 21:20, si rinnova l'appuntamento con C'è posta per te 2026, il people show che ormai da 25 anni Maria De Filippi porta nelle case del pubblico italiano. Che continua a premiarla con fedeltà e ottimi ascolti: la puntata d'esordio, una settimana fa, ha registrato 4.473.000 spettatori con uno share del 28,8%. Non scontato per un programma che esiste, sempre uguale a se stesso, da un quarto di secolo. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

