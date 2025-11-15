C’è Posta per te 2026 ospiti | arriva Federica Pellegrini alla corte di Maria De Filippi
A C’è Posta per te 2026 come ospite arriverà, dopo tre bellissimi uomini di cui vi abbiamo spoilerato i nomi qualche settimana fa, una donna dello sport che in tanti amano. Di chi si tratta? Della bellissima e bravissima Federica Pellegrini. Spetterà a lei prendere parte ad una bellissima sorpresa. Ecco tutte le news dalla registrazione odierna. C’è Posta per te 2026 ospiti: arriva Federica Pellegrini. Maria De Filippi per la nuova edizione di C’è Posta per te 2026 ha chiamato come ospite la bellissima e bravissima Federica Pellegrini. Spetterà lei prendere parte ad una bellissima sorpresa. Chi l’ha chiamata? Chi l’ha voluta fortemente per fare un regalo ad un familiare o un parente? Ricordando che questo articolo è protetto da copyright. 🔗 Leggi su Superguidatv.it
News recenti che potrebbero piacerti
Concerto Jazz alla Galleria Kunst Grenzen di Rovere' della Luna domenica 9 Novembre 2025 nella suggestiva cornice della mostra di Arte Postale/Mail Art "Il viaggio" con ospiti d'onore le opere del progetto Flying Art. Si ringraziano i musicisti, il socio organizz - facebook.com Vai su Facebook
C’è Posta per te, i primi ospiti scelti da Maria De Filippi (e c’è anche De Martino) - Manca ancora qualche mese alla messa in onda della prossima edizione di C’è Posta per te, ma cominciano a emergere i primi dettagli sugli ospiti che accompagneranno Maria De Filippi nel racconto delle ... Da dilei.it
C’è Posta per Te: tre super ospiti per la nuova edizione del programma di Maria De Filippi - Le registrazioni della prossima stagione di C'è Posta per Te promettono grandi emozioni: tra storie toccanti e sorprese indimenticabili scopriamo i primi ospiti del people show. Si legge su movieplayer.it