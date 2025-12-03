Arezzo, 3 dicembre 2025 – Infrastrutture, Bellezza e Casucci ( Noi Moderati ): “Subito un tavolo tecnico per realizzare un secondo casello autostradale ad Arezzo”. “Avrebbe un notevole ritorno economico e aiuterebbe al rilancio del territorio. Comuni, Provincia e Regione devono confrontarsi con il Ministero”. “Un tavolo tecnico di confronto che porti alla realizzazione di un nuovo casello autostradale ad Arezzo. Lo chiedono il commissario di Noi Moderati per il Valdarno, Stefano Bellezza, ed il commissario provinciale del partito, Marco Casucci. “In concomitanza con la realizzazione della terza corsia dell’A1 nella nostra provincia, visto che Arezzo è forse l’unico capoluogo ad avere un solo casello autostradale, sarebbe opportuno avviare un tavolo di concertazione tra i comuni dell’area, la Provincia, la Regione ed il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. 🔗 Leggi su Lanazione.it

