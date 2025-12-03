Infrastrutture Bellezza e Casucci Noi Moderati | Subito un tavolo tecnico per realizzare un secondo casello autostradale ad Arezzo
Arezzo, 3 dicembre 2025 – Infrastrutture, Bellezza e Casucci ( Noi Moderati ): “Subito un tavolo tecnico per realizzare un secondo casello autostradale ad Arezzo”. “Avrebbe un notevole ritorno economico e aiuterebbe al rilancio del territorio. Comuni, Provincia e Regione devono confrontarsi con il Ministero”. “Un tavolo tecnico di confronto che porti alla realizzazione di un nuovo casello autostradale ad Arezzo. Lo chiedono il commissario di Noi Moderati per il Valdarno, Stefano Bellezza, ed il commissario provinciale del partito, Marco Casucci. “In concomitanza con la realizzazione della terza corsia dell’A1 nella nostra provincia, visto che Arezzo è forse l’unico capoluogo ad avere un solo casello autostradale, sarebbe opportuno avviare un tavolo di concertazione tra i comuni dell’area, la Provincia, la Regione ed il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Approfondisci con queste news
Questa sera alle ore 17:30 vi aspettiamo presso il Teatro dell’Arco in via Portoscalas 47 a Cagliari per “Schools [not] dead. Infrastrutture educative in transizione per un’alleanza con il territorio” tenuto da Valentina Rossella Zucca, Ph. D. Urbanistica IUAV Vene - facebook.com Vai su Facebook
Infrastrutture, Bellezza e Casucci (Noi Moderati): “Subito un tavolo tecnico per realizzare un secondo casello autostradale ad Arezzo” - “Avrebbe un notevole ritorno economico e aiuterebbe al rilancio del territorio. Segnala lanazione.it
Noi Moderati, Lupi incorona Casucci: "Medioetruria e A1 sono le priorità" - Tappa aretina per il tour elettorale di Maurizio Lupi, presidente di Noi Moderati, in vista delle prossime elezioni regionali. Come scrive lanazione.it