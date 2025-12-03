La Carrarese vuole mettersi alle spalle la pesante battuta d’arresto di sabato il più rapidamente possibile. A dirlo a chiare lettere è il capitano, Marco Imperiale, che ai microfoni dei canali ufficiali della società ha esaminato la debacle patita dagli azzurri al Barbera e messo nel mirino la sfida in programma domenica prossima alle 19,30 al Ferraris contro la Sampdoria. "La sconfitta di Palermo ci ha ferito – ha ammesso –, ma non deve demoralizzarci. Abbiamo già avuto modo di riunirci e parlare di quanto accaduto, guardandoci negli occhi e analizzando ciò che non ha funzionato, e credo che questo sia un atteggiamento maturo per affrontare ogni genere di difficoltà. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Carrarese Imperiale deciso a voltare pagina: "Siamo tutti motivati e vogliamo riscattarci"