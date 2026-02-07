carnevaletto da tre soldi domani la prima sfilata dei carri

Il Carnevaletto da Tre Soldi torna domani con la prima sfilata dei carri. Le strade si riempiranno di colori, musica e tanta allegria, con due appuntamenti in programma per le prossime settimane. La festa prenderà il via domenica 15 e si concluderà il 22, attirando sicuramente molti spettatori e appassionati.

Il Carnevaletto da Tre Soldi prende ufficialmente il via con una serie di sfilate in programma per domani, domenica 15 e domenica 22, appuntamenti molto attesi che animeranno le strade con colori, musica e allegria. A sfilare saranno cinque carri allegorici, ognuno con un proprio tema: Fonteblanda con "Dannati tempi moderni", Neghelli con "Lo specchio delle vanità", Stazione con "Revolution", Centro con "AI AI AI – il futuro è impazzito" e Albinia con "L’ultimo custode". La manifestazione si concluderà sabato 28 febbraio con una serata speciale che vedrà protagonista anche un coinvolgente dj set, pensato per salutare il Carnevale in grande stile. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Sono in fase di preparazione i carri del Carnevale di Orbetello 2026.

Orbetello si appresta a vivere la 55ª edizione del Carnevaletto da tre soldi, un evento tradizionale dedicato ai più giovani.

