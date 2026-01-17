Il Ponte delle Grazie rappresenta da tempo un problema irrisolto, segnato da anni di promesse non mantenute, ritardi e sprechi. La situazione attuale conferma una gestione lenta e poco efficace, incapace di risolvere l’emergenza in modo concreto. È necessario un cambio di passo per affrontare con serietà e determinazione questa criticità, garantendo interventi rapidi e duraturi per la sicurezza dei cittadini.

“Quello che emerge oggi sul Ponte delle Grazie è l’ennesima conferma di una gestione lenta, confusa e politicamente incapace di affrontare una vera emergenza. Purtroppo nulla di ciò che era stato promesso ai cittadini è stato rispettato. E oggi ne paghiamo il prezzo, in termini di disagi e di denaro pubblico speso male”. Lo dichiara la consigliera Roberta Conti (Lega), commentando le ultime notizie sui nuovi e ulteriori rinvii legati alla ricostruzione del Ponte delle Grazie. “In questi anni - prosegue Conti - ho seguito costantemente la vicenda, depositando interrogazioni, chiedendo chiarimenti e sollecitando l’amministrazione in consiglio comunale. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

Leggi anche: "Ponte delle Grazie, si spera in un cambio di passo"

Leggi anche: Tollo, l’opposizione boccia il bilancio: “Altro che sano, sprechi e promesse mancate”

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Ponte delle Grazie, Conti (Lega): Anni di promesse mancate, ritardi e sprechi. Serve un cambio di passo; Ponte delle Grazie, Conti (Lega): “Ritardi, promesse mancate e sprechi: così non si governa un’emergenza”; Una data storica per il territorio e il polo nautico; Scienze in Scatola: giochi da tavolo e di ruolo in arrivo sui banchi di scuola.

Ponte delle Grazie, Conti (Lega): “Ritardi, promesse mancate e sprechi: così non si governa un’emergenza” - Ponte delle Grazie, Conti (Lega): “Ritardi, promesse mancate e sprechi: così non si governa un’emergenza” faenza ... ravennawebtv.it

Ponte sullo stretto, il giorno nero: decreto bocciato e fondi rinviati - Bocciato nuovamente dalla Corte dei conti, mentre il governo è costretto a far slittare le somme impegnate quest’anno per la sua realizzazione al 2033, ... repubblica.it

Corte dei Conti, Salvini al Senato vota per limitare i poteri dei giudici (che hanno bocciato il Ponte sullo Stretto) - Per salutare i suoi senatori, poi i colleghi di governo – tra cui il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano – ... ilfattoquotidiano.it

il Rio San Zulian da Ponte de la Malvasia. Grazie a Piergiorgio Soldera - facebook.com facebook

#Monzanews #dasapere ++Ponte dei Leoni sfregiato: procede l’attività per l’individuazione dei responsabili. All’alba di questa mattina le prime perquisizioni++ Proseguono le indagini congiunte da parte del Comando della #PoliziaLocale di #Monza e della # x.com