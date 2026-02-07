carenza di personale e risorse che scarseggiano la missione complicata della nuova presidente del tribunale dei minori

La nuova presidente del tribunale dei minori di Brescia, Laura D’Urbino, ha iniziato il suo mandato in un momento difficile. La carenza di personale e le risorse scarseggianti complicano il lavoro quotidiano. Durante la cerimonia di insediamento, D’Urbino ha già sottolineato le sfide che dovrà affrontare per garantire un servizio efficace ai minori e alle loro famiglie. La situazione resta critica e richiede interventi immediati.

Brescia, 7 febbraio 2026 – Cerimonia di insediamento al tribunale dei minori per la nuova presidente Laura D’Urbino. Bergamasca, classe 1964, magistrato dal 1990, D’Urbino raccoglie il testimone da Cristina Maggia, in pensione dallo scorso giugno. Giudice civile e penale proprio ai Minori di Brescia dal febbraio 1999, D’Urbino ha stretto mani, dispensato sorrisi e abbracci ai molti colleghi e alle autorità arrivate in via Vittorio Emanuele per complimentarsi con la prima presidente espressione del tribunale in cui ha lavorato una vita. «Assumere la dirigenza di un ufficio di dimensioni medio piccole è una sfida, le difficoltà sono tante – ha dichiarato la procuratrice Giuliana Tondina –. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Il Tribunale per i minorenni di Genova si trova ad affrontare una significativa riduzione del personale, con un calo di circa il 50%.

