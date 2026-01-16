Tribunale per i minori | personale quasi dimezzato la denuncia del sindacato

Il Tribunale per i minorenni di Genova si trova ad affrontare una significativa riduzione del personale, con un calo di circa il 50%. Questa situazione rischia di compromettere l’efficienza delle attività giudiziarie e di influire sulla tutela dei diritti dei minori, che rappresentano il cuore della sua missione. La denuncia del sindacato evidenzia l’urgenza di interventi per garantire un servizio adeguato e continuativo.

"Il Tribunale per i minorenni di Genova rischia una progressiva paralisi a causa di una drammatica carenza di personale, che mette in pericolo non solo il funzionamento dell'ufficio giudiziario, ma soprattutto la tutela dei diritti dei minori, missione fondamentale di questo Tribunale". Così la Fp Cgil chiede l'intervento delle istituzioni locali, delle associazioni, del mondo della scuola e del sociale a difesa del Tribunale per i minorenni di Genova.

