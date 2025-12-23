Incidenti | scontro frontale tra tre auto a Pieve a Maiano tre feriti

Nel pomeriggio di ieri, a Pieve a Maiano, nel comune di Arezzo, si è verificato un incidente stradale che ha coinvolto tre vetture in uno scontro frontale. L’incidente ha provocato tre feriti, prontamente assistiti dai soccorritori. Le forze dell’ordine sono intervenute per gestire la situazione e accertare le cause dell’incidente.

Arezzo, 23 dicembre 2025 – Incidente stradale nel tardo pomeriggio di ieri in località Pieve a Maiano, nel comune di Arezzo, dove si è verificato uno scontro frontale che ha coinvolto tre autovetture. L'allarme al 118 della Asl Toscana Sud Est è scattato alle ore 17.26. Sul posto sono intervenuti un'ambulanza infermieristica della Misericordia di Lucignano, un'ambulanza della Misericordia di Arezzo, i vigili del fuoco del comando di Arezzo e le forze dell'ordine, impegnate nei rilievi e nella gestione della viabilità. Il bilancio è di tre persone ferite. Un uomo di 49 anni è stato trasportato in codice 3 all'ospedale Le Scotte di Siena, mentre altre due persone, le cui generalità non sono ancora note, sono state trasferite in codice 2 all'ospedale San Donato di Arezzo.

