Capolavoro Lollobrigida | oro nei 3000 di pattinaggio con record olimpico!

La pattinatrice romana Lollobrigida ha vinto l’oro nei 3000 metri con un record olimpico di 3’54”28. È stato un traguardo importante per lei, che ha festeggiato il risultato circondata dal suo piccolo Tommaso, nel giorno del suo 35° compleanno.

Dopo l'argento e il bronzo di Franzoni e Paris nella discesa libera di Bormio, ecco il primo oro per l'Italia alle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina. A Milano, Francesca Lollobrigida vince i 3000 donne del pattinaggio velocità con il nuovo record olimpico: 3'54"28. La pattinatrice romana quattro anni fa a Pechino aveva conquistato proprio su questa distanza un argento, ma stavolta si è superata con una gran tempo nella terz'ultima manche. Un inizio strepitoso per la pista lunga azzurra che festeggia un oro 20 anni dopo quello raccolto da Enrico Fabris a Torino. Lollobrigida ha festeggiato anche con il figlio Tommaso, nato nel 2023.

