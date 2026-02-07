Calabria | scuola contro femminicidio focus diritti e prevenzione con i Carabinieri

La scuola superiore “Piria” di Rosarno apre le porte a un dibattito sulla violenza di genere. Gli studenti ascoltano i Carabinieri che spiegano come riconoscere e contrastare il femminicidio. L’obiettivo è far capire ai giovani l’importanza di rispettare i diritti di tutti e prevenire situazioni di violenza.

La scuola superiore "Piria" di Rosarno, nel cuore della Calabria, ha aperto le sue porte a un confronto cruciale sulla violenza di genere e il femminicidio, in un'iniziativa che mira a formare cittadini consapevoli e responsabili. L'istituto, guidato dalla Dirigente Scolastica Mariarosaria Russo, ha scelto di declinare l'educazione civica in un percorso di sensibilizzazione e prevenzione, collaborando direttamente con il Comando dei Carabinieri di Gioia Tauro. Il secondo appuntamento di questo ciclo formativo, tenutosi il 7 febbraio 2026, ha visto coinvolti studenti del Liceo Linguistico e del Liceo Scientifico, chiamati a confrontarsi con una realtà drammatica, purtroppo costantemente al centro del dibattito pubblico.

