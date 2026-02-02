Quaranta ore in trappola e poi il salvataggio | segugio liberato dai vigili del fuoco

I vigili del fuoco sono intervenuti dopo che un segugio era rimasto intrappolato in una tana durante una battuta di caccia. Dopo quaranta ore di attesa, sono riusciti a liberarlo e a metterlo in salvo. L’animale stava per perdere le speranze, ma alla fine la squadra di soccorso è riuscita a tirarlo fuori.

Una corsa contro il tempo conclusasi nel migliore dei modi. I vigili del fuoco hanno salvato un cane rimasto intrappolato in una tana durante una battuta di caccia. È successo a Umbertide. L'intervento, spiegano i vigili del fuoco, particolarmente complesso, è stato avviato nel primo pomeriggio di sabato scorso e terminato soltanto alle prime luci dell'alba di oggi, lunedì 2 febbraio. L'allarme è scattato alle ore 14:54 del 31 gennaio 2026, quando è stato segnalato un segugio maremmano rimasto intrappolato nei pressi della località Polgeto, nel territorio comunale di Umbertide. I vigili del fuoco sono accorsi sul posto.

