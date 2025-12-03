Ddl Valditara via libera dalla Camera | regole più rigide sull’educazione sessuale e affettiva nelle scuole

Il disegno di legge passa ora al vaglio del Senato tra vincoli, polemiche e complicazioni. Il testo, composto da 3 articoli, prevede che, dalla scuola media in poi, ogni progetto che rientri nell’ambito della sessualità richieda un consenso informato e firmato dai genitori. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

Ddl Valditara, arriva il via libera dalla Camera. Pro Vita & Famiglia esulta: "Giornata storica" - Il ministro dell'Istruzione: "Rimettiamo al centro il ruolo imprescindibile dei genitori" ... Secondo msn.com

ddl valditara via liberaConsenso informato sull’educazione sessuale, dalla Camera primo via libera al Ddl Valditara - Primo via libera per il Disegno di legge sul consenso informato per le attività legate alla sessualità nelle scuole. Da tecnicadellascuola.it

ddl valditara via liberaEducazione sessuale e consenso dei genitori, il sì della Camera al ddl Valditara - L'Aula della Camera ha approvato in prima lettura il ddl Valditara con 151 voti a favore, 113 contrari e 1 astenuto (Il deputato azzurro Paolo Emilio Russo). Come scrive msn.com

ddl valditara via liberaOk Camera al ddl Valditara su educazione sessuale e consenso - L'Aula della Camera ha approvato in prima lettura il ddl Valditara con 151 voti a favore e 113 contrari e 1 astenuto. Lo riporta ansa.it

ddl valditara via liberaEducazione affettiva, via libera alla Camera al ddl Valditara. Flc-Cgil: lede l’autonomia della scuola. Protesta delle opposizioni a Montecitorio - Consenso informato preventivo, in forma scritta, dei genitori o degli studenti, se maggiorenni, acquisito previa messa a disposizione, per opportuna ... Segnala ildiariodellavoro.it

ddl valditara via liberaDdl Valditara: educazione sessuale a scuola solo con espressa autorizzazione famiglie - Nei giorni scorsi, il ministro Giuseppe Valditara ha tenuto a precisare che il decreto non vieta definitivamente l'educazione sessuale nelle scuole, ma punta a obiettivi di apprendimento obbligatori ... it.blastingnews.com scrive

