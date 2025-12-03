Ddl Valditara via libera dalla Camera | regole più rigide sull’educazione sessuale e affettiva nelle scuole

Il disegno di legge passa ora al vaglio del Senato tra vincoli, polemiche e complicazioni. Il testo, composto da 3 articoli, prevede che, dalla scuola media in poi, ogni progetto che rientri nell'ambito della sessualità richieda un consenso informato e firmato dai genitori.

"Dio, patria e famiglia non è uno slogan ma il credo che guida la nostra azione politica". Lo ha detto al termine del proprio intervento il leghista Rossano Sasso, poco prima del voto che ha dato il via libera al disegno di legge Valditara.

La Camera ha approvato il testo sul consenso informato per l'educazione sessuale a scuola. Dopo settimane di polemiche, la proposta del ministro Valditara ha ottenuto il via libera dell'aula. Per diventare legge dovrà essere esaminata dal Senato.

Ddl Valditara, arriva il via libera dalla Camera. Pro Vita & Famiglia esulta: "Giornata storica" - Il ministro dell'Istruzione: "Rimettiamo al centro il ruolo imprescindibile dei genitori"

Consenso informato sull'educazione sessuale, dalla Camera primo via libera al Ddl Valditara - Primo via libera per il Disegno di legge sul consenso informato per le attività legate alla sessualità nelle scuole.

Educazione sessuale e consenso dei genitori, il sì della Camera al ddl Valditara - L'Aula della Camera ha approvato in prima lettura il ddl Valditara con 151 voti a favore, 113 contrari e 1 astenuto (Il deputato azzurro Paolo Emilio Russo).

Ok Camera al ddl Valditara su educazione sessuale e consenso - L'Aula della Camera ha approvato in prima lettura il ddl Valditara con 151 voti a favore e 113 contrari e 1 astenuto.

Educazione affettiva, via libera alla Camera al ddl Valditara. Flc-Cgil: lede l'autonomia della scuola. Protesta delle opposizioni a Montecitorio - Consenso informato preventivo, in forma scritta, dei genitori o degli studenti, se maggiorenni, acquisito previa messa a disposizione, per opportuna

Ddl Valditara: educazione sessuale a scuola solo con espressa autorizzazione famiglie - Nei giorni scorsi, il ministro Giuseppe Valditara ha tenuto a precisare che il decreto non vieta definitivamente l'educazione sessuale nelle scuole, ma punta a obiettivi di apprendimento obbligatori