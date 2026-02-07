Boom di iscritti alle università telematiche è polemica Piccolotti | Rischio svalutazione La replica di Longo | La tecnologia garantisce trasparenza e rigore

Il numero di studenti iscritti alle università telematiche sta crescendo rapidamente, e questa crescita sta generando polemiche. Alcuni esperti temono che il rapido aumento possa portare a una svalutazione dei titoli, come dice il politico Piccolotti. La risposta di Longo è che la tecnologia usata garantisce trasparenza e rigore, e permette di mantenere alti gli standard. Il Rapporto Censis 2025 conferma il boom, sottolineando come queste università siano diventate fondamentali soprattutto per chi lavora e studia allo stesso tempo.

