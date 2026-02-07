Boom di iscritti alle università telematiche è polemica Piccolotti | Rischio svalutazione La replica di Longo | La tecnologia garantisce trasparenza e rigore

Il numero di studenti iscritti alle università telematiche sta crescendo rapidamente, e questa crescita sta generando polemiche. Alcuni esperti temono che il rapido aumento possa portare a una svalutazione dei titoli, come dice il politico Piccolotti. La risposta di Longo è che la tecnologia usata garantisce trasparenza e rigore, e permette di mantenere alti gli standard. Il Rapporto Censis 2025 conferma il boom, sottolineando come queste università siano diventate fondamentali soprattutto per chi lavora e studia allo stesso tempo.

Il Rapporto Censis 2025 certifica il boom delle università telematiche, cruciali per gli studenti lavoratori. Elisabetta Piccolotti (Avs) denuncia irregolarità sugli esami e rischio svalutazione dei titoli. Replica a Open il docente Massimiliano Longo: la tecnologia garantisce rigore, mentre l'obbligo di presenza è una barriera per l'inclusione e il diritto allo studio. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.itImmagine generica

Approfondimenti su università telematiche

Università telematiche: in Italia oltre 300mila iscritti, uno studente su cinque sceglie la formazione online. I tassi di occupazione raggiungono quelli degli atenei tradizionali

Università, il boom delle telematiche: 75mila laureati online nel 2024, quadruplicati in sei anni

