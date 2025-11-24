Università il boom delle telematiche | 75mila laureati online nel 2024 quadruplicati in sei anni

Repubblica.it | 24 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel 2018 erano poco più di 16mila. Gli atenei da remoto riscuotono successo soprattutto al sud: quasi la metà dei diplomi a ragazzi campani e siciliani. 🔗 Leggi su Repubblica.it

