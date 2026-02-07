Bollate furto al supermercato | arrestata per rapina impropria
Una donna di Bollate è stata arrestata ieri pomeriggio dopo aver rubato merce nel supermercato del centro commerciale. È stata fermata dalla polizia poco dopo aver messo la refurtiva in borsa e ora si trova in caserma in attesa di essere portata davanti al giudice. La scena si è svolta davanti agli occhi di clienti e dipendenti, che hanno chiamato le forze dell’ordine.
