Bollate furto al supermercato | arrestata per rapina impropria

Una donna di Bollate è stata arrestata ieri pomeriggio dopo aver rubato merce nel supermercato del centro commerciale. È stata fermata dalla polizia poco dopo aver messo la refurtiva in borsa e ora si trova in caserma in attesa di essere portata davanti al giudice. La scena si è svolta davanti agli occhi di clienti e dipendenti, che hanno chiamato le forze dell’ordine.

Tira un pugno per 50 euro, rapina impropria in un punto Sisal: arrestata una 25enne Una donna di 25 anni è stata arrestata dopo aver rapinato un punto Sisal ad Imola. Spray urticante per fuggire. Falliscono il furto nel market. Arrestati per rapina impropria

